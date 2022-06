Doua mari terminale pentru stocare de cereale au fost lovite miercuri de bombardamente ruse in orasul portuar Mikolaiv (Nikolaev), in Ucraina, au anuntat operatorii lor, casele de comert Bunge si Viterra, informeaza joi dpa, citata de Agerpres. Terminalul portuar Evri, proprietate a Viterra si dedicata uleiurilor vegetale, „a fost avariat de un atac cu rachete”, […] The post Doua mari terminale pentru stocarea cerealelor, lovite de bombardamente ruse in portul ucrainean Nicolaev appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .