- Teatrul de Stat Constanta da startul Stagiunii Estivale a Artelor Spectacolului 2022. SEAS este un eveniment organizat de Teatrul de Stat Constanta si finantat de Consiliul Judetean Constanta. "SEAS STAGIUNEA ESTIVALA A ARTELOR SPECTACOLULUI, iulie august 2022" este un proiect conceput pentru a transforma…

- sursa foto: TIFF Un nou festival de film organizat de TIFF va avea loc in aceasta vara la Constanța, pe malul marii. Sunscreen Sunscreen va avea proiecții in aer liber și in cinema, cine-concerte și ateliere, transmite Actual de Cluj. Orgaizatorii au anunțat prima ediție a Sunscreen Film & Arts Festival…

- Festivalul „Folk Maris”, care dorește sa promoveze muzica folk romaneasca și, deopotriva, o zona turistica atractiva a orașului, va fi organizat in al doilea sfarșit de saptamana din luna iunie, in zona Port Arthur de pe malul Mureșului, unde, pe langa muzica buna, participanții vor avea parte de preparate…

- Surprize, concursuri, spectacole, mascote, baloane, personaje de poveste. Nimic nu va lipsi din programul pregatit de Primaria Constanta pentru toti prichindeii din oras. Va asteptam, asadar, copii mari si mici, maine, incepand cu ora 11:00, in parcul de la Poarta 6 si in parcul Viitorului din zona…

- Primaria și Consiliul Local Bradu va invita la Ziua Comunei, un eveniment mult așteptat care vine dupa doi ani de pauza din cauza restricțiilor sanitare și va avea loc sambata, 28 mai a.c. incepand cu ora 12.00. Pe scena evenimentului care va fi amenajata la Baza Sportiva Bradu vor urca artiști de top…

- Pe 1 iunie, copiii de toate varstele sunt invitati la distractie si joaca E ziua lor si merita cele mai frumoase surprize, iar Primaria Constanta nu a vrut sa ii dezamageasca si le a pregatit o multime de evenimente: teatru de papusi, spectacole de magie, baloane, face painting, animatie si personaje…

- Muzeele din oraș iși vor deschide ușile publicului larg, fara a percepe vreo taxa, fiind organizate și o serie de activitați culturale. Astfel, locuitorii capitalei sunt așteptați in urmatoarele locații:

- Romanii care vor sa mearga pe litoral in aceasta perioada au la dispoziție doua programe speciale cu prețuri reduse: „early booking” pentru luna iunie și programul „Litoralul pentru toți”.