Stiri pe aceeasi tema

- Baruri din Alba Iulia și Sebeș, inchise temporar de Jandarmeria Alba. Au primit clienți fara certificat verde Doua baruri, unul din Alba Iulia și celalalt din Sebeș, au fost inchise temporar și amendate de jandarmii din Alba. Motivul este ca au permis accesul clienților fara certificat digital sau nu…

- Politistii din Sebeș, impreuna cu RAR Alba, au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere provocate de starea tehnica necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost depistate 4 autoturisme care prezentau defecțiuni. Vineri, 11 februarie 2022, politisti din Sebeș, impreuna cu specialisti…

- Jandarmii din Alba la datorie pentru siguranța cetațenilor: Recomandari pentru cei care vor petrece Revelionul 2022 la munte Jandarmii din Alba la datorie pentru siguranța cetațenilor: Recomandari pentru cei care vor petrece Revelionul 2022 la munte In perioada zilelor de sarbatoare prilejuite de trecerea…

- In perioada zilelor de sarbatoare prilejuite de trecerea dintre ani, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, va avea efective in intreg județul, pentru intensificarea masurilor de ordine si siguranța publica in zona de competența, avand ca principala misiune siguranța cetațenilor, precum…

- FOTO: Doua femei, surprinse de jandarmii din Alba in timp ce prezentau spre vanzare peste 3.800 de materiale pirotehnice Depistarea persoanelor care nu respecta regimul materialelor pirotehnice continua. Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean “Avram Iancu” Alba, au ridicat in vederea…

- Cincisprezece jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean „Avram Iancu” Alba au fost avansați in grad cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei Cincisprezece jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean „Avram Iancu” Alba au fost avansați in grad cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei Cu ocazia celebrarii…

- Minivacanța in siguranța, in ALBA: Peste 200 de jandarmi vor acționa pe raza intregului județ in perioada 27 noiembrie – 1 Decembrie. Acțiuni independente și in cooperare cu polițiști Minivacanța in siguranța, in ALBA: Peste 200 de jandarmi vor acționa pe raza intregului județ in perioada 27 noiembrie…

- Primaria Suceava organizeaza ”Targul de Craciun” in centrul municipiului in perioada 26 noiembrie 2021-15 ianuarie 2022, a anunțat primarul Ion Lungu. El a aratat ca s-a obținut deja avizul de la Direcția de Sanatate Publica și a precizat ca intrarea se va face pe baza de certificat verde. ”Va fi un…