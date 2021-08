Este vorba de localitatea Dezna unde incidenta era, luni, de 5,31 la mie și localitatea Ignesti, unde incidenta este de 4,35 la mia de locuitori. CJSU a emis hotarari de aplicare a restrictiilor prevazute in situatiile in care incidenta este mai mare de 4 la mie. Astfel, pe timp de weekend, circulatia persoanelor este interzisa […] The post Doua localitați din Arad cu incidența peste 4 la mie, supuse restricțiilor de circulație. Magazinele se inchid la 18.00 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .