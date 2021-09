Stiri pe aceeasi tema

- Operatia a durat peste 12 ore si a necesitat mai multe luni de pregatire, implicand zeci de experti din Israel si din strainatate, informeaza Reuters .,,Aceasta a fost o interventie chirurgicala rara si complexa, care a fost efectuata de doar 20 de ori in toata lumea si acum, pentru prima data, in Israel.…

- Oficialii talibani din vestul provinciei Herat au ordonat guvernului și universitaților private ca fetelor sa nu li se va mai permite sa stea in aceleași clase cu baieți, anunța agenția de știri Khaama Press. Decizia a venit dupa o intalnire de trei ore intre profesori, proprietarii de instituții de…

- Femeia de 27 de ani a fost transportata de urgența, marți seara, la Spitalul Universitar dupa ce a intrat intrat in șoc anafilactic la scurt timp dupa ce i-a fost administrata prima doza a vaccinului impotriva Covid-19. Femeie a ajuns conștienta la spital,potrivit gandul.ro. Medicii ii vor face mai…

- Biserica Ortodoxa Romana (BOR) a transmis vineri, prin purtatorul de cuvant Vasile Banescu, ca nu se va implica in campania de vaccinare anti-COVID-19. Mesajul BOR vine in replica la solicitarea de vineri a vicepremierului Dan Barna ca Biserica sa incheie un partaneriat cu Guvernul, astfel incat preoții…