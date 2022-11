Stiri pe aceeasi tema

- Doua companii de dezvoltare imobiliara au preluat terenul de un hectar de langa Gara Nicolina. Suprafata este acum libera de constructii, iar intentia fostului proprietar era sa construiasca un ansamblu mixt. Sursele ZDI spun ca terenul a fost vandut cu 1,9 milioane euro, ceea ce inseamna aproape 200…

- Primaria a eliberat un certificat de urbanism care permite unui investitor sa inceapa procedura de intocmirea a unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) in vederea construirii unor imobile in imediata apropiere a pistei Aeroportului Internațional Iași. Investitorul, o persoana fizica, are la dispoziție o suprafața…

- Deputatul Filip Havarneanu si totodata presedintele USR Iasi a luat orasul la pas impreuna cu echipa sa, pentru a dialoga cu cetatenii despre problemele lor, dar si despre propunerile care acestia le au pentru comunitatea ieseana. "USR te asculta" este o campanie care se desfasoara la nivel national…

- Primarul Mihai Chirica a criticat in termeni duri modul in care unii inspectori din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) s-au raportat la situatia Directiei Crese din cadrul municipalitatii iesene. „Eu nu am vazut un om atat de insipid, din punct de vedere profesional, cum am vazut la doamna…

- Doua concursuri de solutii pentru amenajarea a doua obiective majore din centrul Iasului se apropie de final. In aceste zile, Primaria va anunta daca singura oferta depusa pentru amenajarea Pietei Halei Centrale va fi desemnata castigatoare, iar, la inceputul lunii octombrie, va veni randul esplanadei…

- In cursul acestei saptamani, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Iași a realizat o actiune de control in urma unei sesizari, la restaurantul SC Boho Haus SRL, pentru a verifica modul in care este respectata legislația in vigoare, in domeniu. Pentru neregulile constatate, comisarii…

- Primaria vrea sa reamenajeze Piata Alexandru cel Bun si sa construiasca deasupra o parcare supraterana cu minimum doua niveluri. In acest sens, municipalitatea a incheiat un contract pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate. Achizitia a fost incredintata direct catre firma Sigm Home Project SRL…