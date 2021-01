Doua femei si un copil au murit intr-un accident pe podul de la Ovidiu. Se cere rejudecarea dosarului

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit si alte sase au fost ranite intr-un accident produs, miercuri, pe DN 1S, in judetul Brasov, fiind implicate un autoturism si un microbuz. Intre cei sase raniti se afla doi copii, din care unul, in varsta de trei ani, este in coma.

- Accident teribil in București! Un copil in varsta de doar 11 ani a murit dupa ce doua mașini l-au lovit din plin, ajungand apoi, sub roțile unui TIR! Medicii au incercat sa-l resusciteze, insa, in zadar! Era prea tarziu pentru baiatul care doar voia sa traverseze trecerea de pietoni.

- In actul de sesizare a instantei se arata ca "la data de 5 august 2013, victima I.G.C., in varsta de 16 ani, a murit electrocutata in urma atingerii cu piciorul descult a peronului metalic de asteptare al pistei cu electroscutere tamponabile masinute tamponate de pe plaja Belona din statiunea turistica…

- Un autoturism a fost lovit de un tren in comuna Plosca, duminica seara, soferul decedand, iar pasagera din dreapta este in stop cardiorespirator, informeaza ISU Teleorman, relateaza Agerpres. "Autoturism lovit de tren in comuna Plosca (Str. Morii). Soferul a fost gasit fara semne vitale, incarcerat,…

- Un autoturism in care se aflau un barbat si doi copii a fost lovita, joi seara, de un tren de marfa, la Rebrisoara, judetul Bistrita-Nasaud.ISU Bistrita-Nasaud anunța ca șoferul a murit, iar doi copii au ramas incarcerati.”Echipajele de descarcerare lucreaza pentru extractia victimelor. Din pacate,…

- Doua persoane au murit, iar alte doua au fost ranite, sambata seara, intr-un accident rutier produs pe DN 73, in localitatea argeseana Stalpeni. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, echipele de salvare au intervenit la un accident rutier in care au fost…

- Aseara, in jurul orei 19.30, pe DN 21 s a produs un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane.Din verificarile efectuate a reiesit ca in timp ce un barbat de 57 de ani, din judetul Braila, conducea un autoturism pe DN 21 din directia Slobozia catre Braila, ar fi fost surprins de aparitia…

- Tanarul a apreciat ca a fost sanctionat in mod neintemeiat, aratand ca nu a interactionat cu nimeni si ca majoritatea persoanele din parc nu purtau masca. Totodata, el a aratat in fata instantei ca nu stia daca avea sau nu obligatia de a purta masca in parc. Judecatorii spun ca nu se poate retine apararea…