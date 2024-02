Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți polițiști au intrat in casa unei femei din Marea Britanie, dupa ce au crezut ca un bebeluș este in pericol, insa au aflat ulterior ca, de fapt, era doar o papușa, transmite Sky News.

- Un barbat de 43 de ani care traversa, pe trecerea pentru pietoni semaforizata, o strada din Medias, judetul Sibiu, a fost lovit de un autoturism al carui sofer nu a oprit dupa accident. Victima a fost transportata la spital cu mai multe fracturi. Soferul este cautat de politisti. Accidentul s-a produs…

- Doua accidente au avut loc in doar cateva minute in Pasajul Unirii din Bucureti, in noaptea de marți spre miercuri, in jurul orei 1:30, pe 24 ianuarie, relateaza Digi 24, care preia imagini de pe un grup de Facebook.Accidentele au avut loc pe sensul de mers dinspre Piața Universitații spre Marașești.…

- Trei persoane au fost ranite dupa ce un sofer a patruns pe contrasens, lovind o masina care circula in sens opus. Doua dintre victime au avut nevoie de descarcerare. Accidentul a avut loc joi, in localitatea Voiteg, pe drumul care leaga Timisoara de frontiera cu Serbia, scrie News.ro. Un tanar, de 18…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca și Garda Aghireșu au intervenit luni seara la un accident rutier petrecut pe raza localitații Mera. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ, care au gasit doua autoturisme avariate cu ocupanții…

- Un barbat de 32 de ani din comuna bistriteana Zagra a fost prins de politisti si arestat, acesta fiind cautat de autoritatile spaniole pentru a fi cercetat intr-un dosar de omor, potrivit unui comunicat de presa remis vineri de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud.

- Un tanar in varsta de 20 de ani a fost injunghiat, sambata seara, in zona unui patinoar amenajat la un centru comercial din sudul municipiului Ploiesti, agresorul fiind cautat de politisti. ACTUALIZARE Agresorul este in continuare cautat de polițiști, nefiind gasit pana in prezent. Sunt filtre in tot…

- Doua femei care au furat alimente dintr-o benzinarie din Teiuș, identificate de polițiști dupa șapte luni. Ce paguba au produs Doua femei din Cluj Napoca care in urma cu șapte luni au furat dintr-o benzinarie din Teiuș au fost identificate de polițiști. Mai exact acestea au furat alimente in valoare…