Șofer surprins circulând pe contrasens, pe A1, identificat de polițiști/Ce s-a aflat despre bărbatul de 72 de ani Un șofer care a ajuns sa circule pe contrasens, pe autostrada A1, a fost identificat de catre oamenii legii. Așa s-a aflat ca e vorba despre un barbat in varsta de 72 de ani. Conducatorul auto a fost sancționat. Un barbat de 72 de ani din judetul Sibiu a fost gasit de politisti dupa ce

Sursa articol si foto: enational.ro

- Un barbat de 72 de ani din judetul Sibiu a fost gasit de politisti dupa ce a fost surprins cand circula pe contrasens, pe autostrada A1 Ramnicu Valcea-Deva. El avea deja permisul suspendat, fiind acum amendat si cercetat penal, potrivit news.ro.Potrivit IPJ Sibiu, politistii Biroului Politie Autostrada…

