Două femei din Olt, transportate la spital după ce locuinţa lor a luat foc Doua femei din comuna Valcele, una prezentand arsuri si alta cu atac de panica, au fost transportate la spital dupa ce locuinta lor a luat astazi foc. Indidentul a avut loc din cauza unor scurgeri la butelia unui aragaz, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt. Pompierii Detasamentului Slatina au intervenit pentru stingerea incendiului cu doua autospeciale de stingere si un echipaj SMURD.La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta puternic si casa ardea generalizat. „Echipajul SMURD a asistat si transportat la UPU Slatina doua femei, una in varsta de 73 de ani, cu arsuri… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

