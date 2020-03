Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei de 50 si 82 de ani, din satul Padureni, comuna Jaristea, au decedat, in noaptea de duminica spre luni, in urma unui incendiu care le-a cuprins locuinta, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Pompierii vranceni au fost solicitati in noaptea de duminica spre luni,…

- Pompieri vranceni au fost solicitați ieri noapte, in jurul orei 01.05, sa intervina pentru stingerea unui incendiu la o locuinta din satul Padureni, comuna Jaristea. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma. Ajunse la locul evenimentului, forțele de intervenție, in…

- Sase pompieri militari vasluieni care au intervenit pe data de 18 martie pentru stingerea unui incendiu izbucnit la locuinta unui barbat revenit din Italia si aflat in izolare la domiciliu pana pe data de 22 martie au intrat in atentia autoritatilor sanitare. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Pompierii intervin, sambata seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hala de productie din localitatea Dascalu, anunta reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov...

- Un bloc de garsoniere din municipiul Galati a fost evacuat, in aceasta seara, dupa ce intr-unul dintre apartamente s-a produs o explozie urmata de incendiu. Locatarul garsonierei in care a avut loc deflagratia a fost transporat la spital cu arsuri pe fata si brate. Deocamdata se fac cercetari pentru…

- La data de 3 februarie a.c., ora 10.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Odobești au fost sesizați prin apel 112 de un barbat din comuna Jariștea, despre un incendiu localizat la un imobil situat pe strada Ștefan cel Mare din orașul Odobești. Dupa lichidarea incendiului, pompierii militari din…

- Trei proiectile au fost descoperite, duminica si luni dimineata, intr-o fantana de pe raza orasului Flamanzi, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu, potrivit Agerpres. Potrivit oficialului ISU, primele doua elemente de munitie au…