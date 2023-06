Stiri pe aceeasi tema

- „Pentru personalul didactic (didactic de predare, de conducere, de indrumare și control și didactic auxiliar) prime pentru susținerea carierei didactice 2.000 de lei net suma forfetara, primita pe data de 5 iunie și 2.000 lei net, primiți pe data de 5 octombrie, din care 30% (600 lei) garantat suma…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” au transmis un comunicat de presa in care precizeaza care sunt revendicarile profesorilor pentru a inceta greva. Cele doua revendicari indicate de Sindicate sunt urmatoarele: Majorare salariala de 25%,…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” anunța ca vor continua greva generala, ca raspuns la oferta guvernanților pentru profesori, și spun ca guvernul „este singurul responsabil pentru continuarea acestei forme extreme de protest”.

- In condițiile in care profesorii au anunțat ca iși vor continua protestul, apare o noua problema pentru elevii de la noi din țara. Cand s-ar putea recupera orele pierdute din cauza grevei din invațamant. „Greva generala continua” Miercuri seara, liderii sindicatelor din Educație au anunțat prelungirea…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatia Sindicatelor din Educatie ”SPIRU HARET” si Federatia Nationala Sindicala ”ALMA MATER” anunta, luni, ca au respins ”asa-zisa oferta a Guvernului Romaniei”.”NU avem nevoie de ajutoare sociale!NU suntem asistati social!AVEM nevoie de salarii decente!NU…

- Sindicatele din Educatie au declansat greva generala, nemultumiti de salarizarea personalului din sistem. Protestul urmeaza sa continue pana cand Guvernul va veni cu o solutie credibila, care sa ofere perspective foarte clare pentru angajații din invațamant. Trei milioane de elevi sunt sfatuiti sa ramana…

- In timp ce politicienii iși impart fotoliile ministeriale și alte funcții politice, revendicarile profesorilor se vor auzi in strada. Astazi, 17 mai, in intervalul orar 11:00 – 13:00, va avea loc greva de avertisment. Practic, profesorii vor intra la cursuri, dar nu vor susține activitatea didactica…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Naționala Sindicala „ALMA MATER“, in numele celor peste 350.000 de salariați din invațamant ale caror drepturi și interese le reprezinta, vor organiza miercuri, 10 mai 2023, incepand cu ora 11.00,…