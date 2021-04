Două dosare penale pentru agresorul copilului din parcul de la Hunedoara Barbatul din Hunedoara care și-a trantit nepotul de pamant intr-un exces de furie a fost trimis in judecata in doua dosare penale. Mai exact, instanța a dispus trimiterea agresorului in judecata atat pentru tentativa de omor, cat și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Incidentul a avut loc la inceputul lunii februarie, intr-un loc de joaca in aer liber din oraș, acolo unde barbatul se afla impreuna cu fiul și cu nepotul sau. La un moment dat, cand copiii s-au luat la cearta, acesta a intervenit foarte nervos și l-a trantit cu capul de pamant pe nepotul sau. Copilul a fost dus in stare… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

