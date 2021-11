Stiri pe aceeasi tema

- Doua seisme puternice s-au produs duminica in sudul Iranului in apropiere de portul Bandar Abbas, fortand rezidentii sa-si paraseasca domiciliile si provocand decesul a cel putin o persoana, potrivit televiziunii de stat, informeaza Reuters. Seismele, cu magnitudini de 6,3 si 6,4, au zdruncinat…

- Armata iraniana a respins drone americane care incercau sa se apropie de zona unde au avut loc exercițiile militare anuale ale Iranului, in Golful Persic, a anunțat televiziunea de stat IRIB, potrivit Reuters.

- SUA, Regatul Unit, Germania si Franta s-au declarat sâmbata îngrijorate de activitatile nucleare ale Iranului, ele cerând guvernului de la Teheran sa revina la masa negocierilor cu comunitatea internationala, informeaza AFP si Reuters, scrie Agerpres.În marja summitului G20…

- Un fost guvernator al Bancii centrale a Iranului a fost condamnat sambata la 10 ani de inchisoare, fiind gasit vinovat ca a delapidat 160 de milioane de dolari si a provocat pierderea a 20 de milioane de euro in detrimentul vistieriei statului, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Valiollah…

- Vizita de joi, la Teheran, a coordonatorului european al discutiilor pentru relansarea acordului nuclear nu poate fi considerata ca fiind ”de rutina”, avand in vedere escaladarea activitatilor nucleare iraniene si blocajul din negocieri care dureaza din luna iunie, au declarat diplomati europeni…

- Un puternic seism cu magnitudinea 7,2 s-a produs in dimineata zilei de 2 octombrie 2021 in proximitatea Insulelor Vanuatu din sudul Oceanului Pacific, au anuntat reprezentantii Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), citati de Reuters. Seismul, a carui magnitudine a fost actualizata in crestere…

- Premierul israelian, Naftali Bennett, a declarat, luni, ca Iranul a incalcat toate „liniile roșii” in ce privește programul sau nuclear și a spus ca Israelul nu va permite Teheranului sa obțina arma atomica, relateaza Reuters.

- Unitati ale Gardienilor Revolutiei din Iran au lansat, joi, atacuri cu drone si obuze de artilerie asupra unor baze ale militantilor kurzi de pe teritoriul Irakului, afirma surse citate de postul public iranian IRIB si de agentia Reuters. "In cursul operatiunii, a fost distrus centrul de comanda…