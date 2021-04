Două cutremure pe parcursul zilei de ieri In ziua de 11 Aprilie 2021 la ora 10:48:32 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adancimea de 108km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 92km V de Galați, 94km NV de Braila, 100km E de Brașov, 102km NE de Ploiești, 103km S de Bacau, 147km NE de București, 178km S de Iași, 181km NE de Pitești, 210km N de Ruse, 212km NV de Constanța. In ziua de 11 Aprilie 2021 la ora 23:39:49 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.1, la adancimea… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,1 grade Celsius a avut loc in noaptea de duminica spre luni in Buzau, zona seismica Vrancea, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul s-a produs duminica, la ora 23.39 in Buzau, zona seismica Vancea,…

- In ziua de 07 Aprilie 2021 la ora 03:28:02 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 147km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 75km E de Brașov, 84km NE de Ploiești, 110km S de Bacau, 117km…

- La ora 22:58:46 s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur cu magnitudinea ml 2.8, la adancimea de 96km, relateaza mediafax. Vezi și: Top 15 destinatii de vacanta perfecte pentru turistii vaccinati Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 80km E de Brasov,…

- In ziua de 07 Martie 2021 in Romania s-au inregistrat, la diferența de cateva ore, doua cutremure. Primul, la ora 09:22:55 (ora locala a Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 82km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- In ziua de 07 Martie 2021, la ora 11:52:29 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 140km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 63km E de Brașov, 82km NE de Ploiești, 110km S de Bacau, 128km…

- In ziua de 21 Februarie 2021 la ora 01:36:50 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 135km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 76km E de Brasov, 93km NE de Ploiesti, 101km S de Bacau,…

- In ziua de 19 Februarie 2021 la ora 20:50:15 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.4, la adancimea de 72km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 89km E de Brașov, 93km S de Bacau, 104km NE de Ploiești,…

- Trei cutremure au avut loc noaptea trecuta pe teritoriul țarii noastre. Seismele au fost medii, insa activitatea seismica din acest inceput de an este una destul de ridicata. Cutremurele s-au produs in noaptea de marti spre miercuri in zonele seismice Vrancea si Fagaras-Campulung, cu magnitudini de…