Stiri pe aceeasi tema

- Studenți ai Facultații de Muzica și Teatru din Timișoara vor concerta la Viena. Studenții de la specializarea Canto din cadrul Facultații de Muzica și Teatru a Universitații de Vest din Timișoara vor concerta, la invitația Institutului Cultural Roman de la Viena, la renumitul Salon Bosendorf Musikverein...

- Concerte lecție la Facultatea de Muzica și Teatru și reprezentanții pe canalul Bega vor avea loc in urmatoarele luni la Timișoara. Proiectul Baroque Watermusic demareaza azi, 24 APRILIE, și se incheie in 17 septembrie.

- Baritonul Șerban Vasile are 38 de ani, iar talentul sau l-a dus de la New York la Tokyo. Are trei fiice și discuția despre ele il emoționeaza și ii aduce o stralucire aparete pe chip. La fel cum special il face și modestia de a considera ca in cariera trebuie sa urci treptat. S-a mutat la Timișoara,…

- A murit faimosul interpret de muzica populara banateana Tiberiu Ceia. Acesta avea 82 de ani, iar trecerea sa in nefiinta a avut loc miercuri seara, anunta TVR. „Colegul nostru Tiberiu Ceia ne-a parasit in urma cu cateva minute. Tristețea de a fi pierdut un om și un artist excepțional nu va umbri bucuria…

- Formația Bega Blues Band va susține un concert extraordinar care marcheaza 40 de ani de existența a grupului, evenimentul urmand sa se desfașoare la Filarmonica Banatul din Timișoara, in data de 30 aprilie, de la ora 19. Muzicienii vor fi acompaniați pe scena de catre Orchestra Facultații de Muzica…

- Radio Romania Muzical, unicul post romanesc dedicat muzicii culte, va putea fi ascultat la Iasi pe frecventa 95.4 FM, incepand de miercuri, 22 martie, de la ora 19:00. Pentru a sarbatori alaturi de ieseni, Radio Romania Muzical a pregatit, alaturi de principalele institutii muzicale iesene, un festival…

- 21-23 iunie: Concursul Hackathon in4it-UAB, la Alba Iulia. Detalii pentru studenții pasionați de programare Facultatea de Informatica și Inginerie din cadrul Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizeaza cea de-a V-a ediție a concursului in4it_UAB, care va avea loc in Alba Iulia, in perioada…

- In lumea invațamantului universitar medical din Romania se vorbește despre o rețea de turnatori, care se recomanda unii pe alții și se aleg intre ei, in fel de fel de poziții de conducere. Zilele trecute, CNSAS-ul l-a scos in decor pe Alexandru Bucur, șeful Disciplinei de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala,…