- Doua bombardiere americane B-52 Stratofortress, cu baza in Regatul Unit, urmau sa survoleze luni sud-estul Europei, pentru a sublinia angajamentul Statelor Unite fata de aliatii din NATO, transmite AFP.

- Doua avioane ale armatei americane survoleaza, luni, mai multe tari din sud-estul Europei, intr-o noua demonstratie de forta menita sa sublinieze ”angajamentul” Statelor Unite fata de membrii NATO, pe fondul razboiului din Ucraina, a anuntat comandamentul american, relateaza AFP, potrivit news.ro.…

- Kievul si Moscova se acuza, joi, de noi bombardamente la Centrala Nucleara Zaporojie, cea mai mare din Ucraina si din Europa, ocupata de Rusia, iar operatorul ucrainean evoca „cinci atacuri” in apropierea unui depozit de substante radioactive, relateaza AFP. „Cinci noi atacuri au fost semnalate in imediata…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca razboiul Rusiei impotriva Ucrainei si a intregii Europe libere a inceput cu Crimeea si trebuie sa se incheie cu eliberarea Crimeei. El a ararat ca prezenta ocupantilor rusi in peninsula este o amenintare pentru intreaga Europa si pentru stabilitatea…

- Foțele ruse de ocupație se afla intr-un vid strategic profund, sistemul logistic al Rusiei este epuizat, iar armele nucleare, singurele mijloace cu care ar putea sa escaladeze, nu vor fi folosite in actualele circumstanțe, declara generalul Ben Hodges, fostul comandant al forțelor americane in Europa.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a dat asigurari marti ca gigantul din domeniul gazelor Gazprom isi va indeplini pe deplin obligatiile fata de partenerii sai, intr-un moment in care livrarile catre Europa scad in plin conflict in Ucraina, scrie AFP, citata de Agerpres. „Gazprom si-a indeplinit, continua…

- Un mare numar de arme trimise in Ucraina va ajunge pe mana unor infractori din Europa si nu numai, isi exprima ingrijorarea directorul general al Interoplului, Jurgen Stock, care indeamna statele sa acorde atentie urmaririi acestor arme, in contextul in care livrari de armament din Occident se multiplica,…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a anuntat lansarea unui nou grup comun, alcatuit din Marea Britanie, Uniunea Europeana si SUA, cu scopul de a sprijini eforturile Procuraturii Generale a Ucrainei de documentare a crimelor de razboi si a altor atrocitati comise in Ucraina, relateaza…