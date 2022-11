Două bătrâne din Gârceiu au fost bătute și tâlhărite. Atacatorii au fost reținuți Doua persoane banuite ca ar fi patruns in doua locuințe de unde ar fi sustras sume de bani, prin exercitarea de violențe asupra victimelor, au fost reținute de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale. Au fost puse in executare trei percheziții domiciliare. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Salaj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Zalau, au pus in executare zece mandate de aducere și trei mandate de percheziție domiciliara, in localitatea Garceiu, la locuințele unor persoane banuite de talharie calificata. In baza probatoriului… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

