- Imaginile care fac inconjurul țarii! Scene violente au fost surprinse in Craiova. Doua grupuri rivale de interlopi s-au lovit brutal cu batele de baseball, in plina strada. Patru mașini au fost avariate.

- Scandal a avut loc in cartierul craiovean Craiovița Noua. Incidentul a fost filmat de un martor. In imaginile video difuzate de Gazeta de Sud se observa cum un grup de persoane ataca cu batele alte persoane care se aflau in doua autoturisme. Polițiștii doljeni spun ca, in total,…

- Romii iși fac din nou de cap. Doua clanuri de romi s-au rafuit in urma cu puțin timp. Bataia cu sabii și cuțite a avut loc in plina strada, chiar ziua in amiaza mare. Membrii unui clan au atacat mașina cu care circulau membrii unui clan rival. De aici și pana la o bataie in toata regula au mai fost…

- Un barbat de 46 de ani, din Berevoesti, Arges, care conducea o autoutilitara pe Bulevardul Decebal a efectuat un viraj pe strada Caracal.Intrucat ar fi lovit o bordura, conducatorul auto a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat intr-o parte.Un barbat de 60 de ani, din Berevoesti, pasager in autoutilitara,…

- Ziua și scandalul in Romania. Dupa ce romii din mai multe localitați s-au luat la bataie intre ei, aflam ca inca un scandal a avut loc in plina strada, intr-o comuna din Gorj. Zece persoane au fost retinute, dupa ce s-au batut din cauza muzicii și a alcoolului. Noua barbati si o tanara de 18 ani,…

- Mai multe persoane s-au luat la bataie, duminica, pe o strada din Sacele, județul Brașov. A fost nevoie de interventia politistilor pentru a-i calma pe scandalagii. Inspectoratul de Poliție Județean Brașov...

- La data de 12 aprilie, in jurul orei 14:30, polițiștii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Florești au fost sesizați despre faptul ca pe strada Tudor Vladimirescu, din localitatea Florești, județul Cluj, a avut loc o stare conflictuala spontana intre un barbat in varsta de 43 de ani, din comuna Florești,…

