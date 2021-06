Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a afirmat marti ca a ucis 15 membri ai unor grupari armate palestiniene in Fasia Gaza, asupra careia Fortele aeriene israeliene au lansat 130 de lovituri de riposta, in urma tirurilor de rachete lansate asupra statului evreu, relateaza AFP, Reuters si agentia israeliana de presa TPS.…

- Agenția Europeana a Medicamentelor (EMA) a deschis o „rolling review” (revizuire continua) pe baza rezultatelor provizorii ale studiilor de laborator și testelor clinice. Datele acestui vaccin chinezesc impotriva Covid-19 vor fi evaluate pe masura ce vor deveni disponibile in cadrul unei aprobari de…

- Focurile de arma, care au avut loc intr-o statie de autobuz la intersectia Tapuah, la sud de Nablus, este tipica unui atac al militantilor palestinieni, potrivit armatei."Un autovehicul suspect a sosit in intersectie si a tras in directia unor civililor israelieni", a precizat armata."Fortele de securitate…

- Trei israelieni au fost raniti duminica de tiruri dintr-o masina in nordul Cisiordaniei ocupate, au indicat armata israeliana si surse medicale, ministrul apararii, Benny Gantz, acuzand "teroristii" de comiterea acestui atac, noteaza AFP. Focurile de arma, care au avut loc intr-o statie de…

- Luptele dintre fortele guvernamentale afgane si talibani s-au soldat cu peste 100 de insurgenti morti in ultimele 24 de ore, a declarat duminica Ministerul Apararii de la Kabul, in contextul in care armata americana a inceput retragerea din Afganistan, transmite duminica AFP. Talibanii si…

- Armata israeliana a anuntat sambata dimineata ca a atacat obiective ale miscarii Hamas din Fasia Gaza, in raspuns la rachete lansate asupra teritoriului israelian, transmite dpa. Fortele de aparare ale Israelului (IDF) au lovit facilitati de infrastructura subterane si lansatoare de rachete…

- O echipa de medici de la Kyoto University Hospital (vestul Japoniei) a anuntat joi ca a realizat cu succes primul transplant pulmonar de la donatori vii, la o pacienta ai carei plamani au fost grav afectati de COVID-19, relateaza EFE.