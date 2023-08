Două avioane de antrenament ucrainene s-au ciocnit în aer. Piloții au murit Trei piloți ucraineni au murit, vineri, dupa ce doua avioane L-39 de de lupta s-au ciocnit in aer in regiunea Jitomir, in timpul unui zbor de antrenament, informeaza Ukrinform.„Cu tristețe va informam ca pe 25 august 2023, in regiunea Jitomir s-a produs un teribil accident de avion. In timpul unei misiuni de lupta, echipajele a doua avioane de antrenament și lupta L-39 s-au ciocnit pe cer. Toți cei trei piloți, din pacate, a murit. Ancheta este in derulare”, au transmis Forțele aeriene ale Ucrainei intr-un comunicat. Potrivit Forțelor aeriene ale Ucraineni, printre victimele accidentului se afla… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a discutat joi cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la pregatirea de catre Statele Unite a pilotilor ucraineni pentru a zbura pe avioane de lupta F-16. Pregatirea va incepe in luna septembrie, au anuntat Casa Alba și Pentagonul.

- Statele Unite vor aproba trimiterea unor avioane de lupta F-16 din Danemarca si Olanda in Ucraina de indata ce se va finaliza instruirea pilotilor ucraineni pentru a zbura pe acest tip de aparate, a declarat joi un oficial american.

- Ucraina nu mai spera sa primeasca in acest an avioane de lupta F-16 americane, pe care le cere de mai multe luni aliatilor sai occidentali pentru a se apara in fata invaziei ruse, relateaza Dpa. „Este evident ca nu vom putea apara Ucraina in aceasta toamna si in aceasta iarna cu avioane F-16”, a declarat…

- "In aceasta noapte, inamicul a atacat Kievul cu drone de atac. Alerta de raid aerian a durat trei ore", a declarat Serhii Popko, șeful administrației militare a capitalei Ucrainei. Apararea antiaeriana ucraineana a doborat toate dronele kamikaze. Cu o zi in urma, ministerul rus de Externe a transmis…

- Un jurnalist corespondent de razboi al agentiei de presa ruse RIA Novosti a fost ucis si alti trei jurnalisti au fost raniti in urma unui atac ucrainean de artilerie aproape de linie frontului in provincia Zaporojie din sud-estul Ucrainei, a anuntat sambata Ministerul rus al Apararii, potrivit agentiilor…

- Romania va incepe sa antreneze piloti ucraineni pe avioane de lupta F-16, posibil incepand de luna viitoare. Pregatirile includ o solicitare din partea Romaniei pentru un simulator de zbor F-16 de la producatorul avionului, Lockheed Martin. O baza aeriana din Romania, care deocamdata nu a fost anuntata…

- Romania va incepe sa antreneze piloți ucraineni pe avioane de lupta F-16, posibil incepand chiar de luna viitoare, informeaza CNN, care citeaza o sursa familiara cu discuțiile in curs.Potrivit sursei citate, pregatirile includ o solicitare din partea Romaniei pentru un simulator de zbor F-16 de la producatorul…

- O coaliție de țari occidentale are in vedere Romania ca posibila locație pentru instruirea piloților ucraineni in vederea pilotarii avioanelor de lupta F-16, potrivit a trei persoane care au cunoștința de acest plan, transmite Politico. Planul indica faptul ca țarile NATO se apropie de demararea unui…