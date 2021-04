Stiri pe aceeasi tema

- O singura firma din București a pus in pericol școli, spitale, companii de transport din toata țara prin modul in care verifica protecția la incendii. Firma doar schimba sigiliile extinctoarelor cu alte termene de valabilitate. Polițiștii fac 218 percheziții, joi dimineața, la peste 200 de adrese din…

- O serie de echipamente de protecție neconforme (extinctoare, hidranți) – cu sigilii sau etichete de conformitate și valabilitate inlocuite – au ajuns la zeci de instituții din 28 de județe, intre care și Bistrița-Nasaud. Polițiștii din Mureș au demarat percheziții de amploare: Polițiștii Serviciului…

- Politistii fac, joi, peste 200 de perchezitii in municipiul Bucuresti si in 28 de judete, intr-un dosar de inselaciune si evaziune fiscala, vizata fiind o firma care asigura mentenanta pentru echipamentele de securitate la incendii in institutii publice, scoli si unitati militare. Beneficiarii s-ar…

- Polițiștii fac 218 percheziții, joi dimineața, la peste 200 de adrese din București și din 28 de județe, intr-un dosar de inșelaciune, evaziune fiscala și spalare a banilor. Din cercetari a reieșit ca o societate comerciala din Capitala, care trebuia sa asigure buna funcționare a echipamentelor de…

- Percheziții de amploare, in aceasta dimineața, la firme care verificau hidranții din spitale. In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, efectueaza 218 percheziții domiciliare, in…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, efectueaza 218 percheziții domiciliare, in București și in 28 de județe, la persoane banuite de inșelaciune, evaziune fiscala, spalare a…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, efectueaza 218 percheziții domiciliare, in București și in 28 de județe, la persoane banuite de inșelaciune, evaziune fiscala, spalare a…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.267 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, iar numarul persoanelor aflate la ATI se situeaza la un nivel record, 1.334 de persoane. Pana duminica, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 897.115…