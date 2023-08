Scandal la Primaria Timisoara. Doua angajate și-au recunoscut vinovația. DNA a cercetat mai multe concursuri trucate in urma cu cațiva ani. USR-istii au anuntat, sambata, ca doua angajate ale Primariei Timisoara, cercetate de DNA pentru implicarea intr-o schema de fraudare a concursurilor de angajare, au incheiat cu procurorii DNA un acord de recunoastere a vinovatiei. […] The post Doua angajate de la Primaria Timisoara, pe mana DNA! Ce s-a intamplat la concursurile de angajare first appeared on Ziarul National .