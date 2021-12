Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata vineri in naufragiul unei ambarcatiuni cu migranti la bord in Marea Egee, la cateva ore dupa alt naufragiu care a facut 11 morti, a anuntat paza de coasta greaca, noteaza AFP. Cele trei corpuri au fost recuperate si 57 de persoane au fost salvate…

- Un fost elev al unui seminar ortodox din Rusia s-a aruncat in aer, cu o bomba improvizata. Atentatul a avut loc in seminarul ortodox invecinat cu manastirea Vvedenski Vladicini din orasul Serpuhov, la circa 100 km sud de capitala, relateaza AFP. Personalul școlii a fost evacuat, iar mai multe agenții…

- O cladire de patru etaje s-a prabusit in localitatea siciliana Ravanusa, dupa explozia unei conducte de gaze. O persoana a murit, alte noua sunt cautate de salvatori sub daramaturi, inclusiv trei copii, relateaza agenția de presa ANSA si CNN. Potrivit ANSA, dupa explozia conductei, cladirea a luat foc,…

- Cel puțin 26 de migranți au murit, miercuri, dupa scufundarea ambarcațiunii lor in largul coastelor de la Calais, in Canalul Manecii, a anunțat Ministerul de Interne din Franta. Operațiunile de salvare sunt inca in desfașurare. Un pescar a fost cel care a raportat, in jurul orei 14:00, descoperirea…

- Un autovehicul de tip SUV a lovit intentionat, duminica, multimea adunata pentru o parada de Craciun in orasul american Waukesha, statul Wisconsin, atacul soldandu-se cu cel puțin 5 morți și 40 de raniți, printre care copii, enoriași și un preot catolic, relateaza CNN. Incidentul a avut loc in jurul…

- Trei persoane au murit, miercuri, intr-un accident produs intre Topraisar si Mereni, in judetul Constanta. In accident au fost implicate doua autoturisme. Trei persoane au ramas incarcerate și au fost gasite inconștiente dupa impactul dintre cele doua mașini. Potrivit Serviciului de Ambulanța al Județului…

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, a precizat sambata ca peste 7,2 milioane de persoane au primit cel putin o doza de vaccin impotriva COVID-19, adica 45% din populatia adulta sau peste 42% din populatia peste 12 ani. Medicul militar spera ca in acest ritm, sa ajungem…

- Un naufragiu a avut loc, marți, pe fluviul Congo iar urmarile sunt catastrofale. Cel puțin 51 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 59 sunt date disparute. O posibila cauza a naufragiului care a avut loc in noaptea de luni spre marți, a fost supraincarcarea, la care a contribuit și vremea nefavorabila,…