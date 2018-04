“Dosarul Revolutiei”. Teodor Brates, crainic al TVR in ’89, urmarit penal

Stiri pe aceeasi tema

- Teodor Brates, fost redactor-sef adjunct al programului Actualitati din TVR, s-a prezentat miercuri la Parchetul General, pentru a fi audiat in dosarul Revolutiei. Teodor Brates este cel care a coordonat, in perioada 22 - 24 decembrie 1989, transmisia Revolutiei din studiourile TVR.

- Teodor Brates, crainicul TVR care a anuntat prezenta teroristilor la Revolutie, a ajuns miercuri, 18 aprilie, la Parchetul General, unde este audiat in Dosarul Revolutiei.Teodor Brateș este un jurnalist de radio (1949–1958) și televiziune (1960–1990), fost redactor-șef adjunct in decembrie…

- In contextul prezentei fostului presedinte, marti, la sediul Parchetului General, in “Dosarul Revolutiei”, reprezentantii PICCJ au facut publice noi amanunte in aceasta cauza, sustinand, intre altele, ca Ion Iliescu “a acceptat si oficializat masuri cu caracter militar”, unele cu “un evident caracter…

- In cauza cunoscuta generic sub denumirea „Dosarul Revoluției”, procurori militari ai Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale sub aspectul savarșirii infracțiunii contra umanitații fața…

- Procurorul general, Augustin Lazar, i-a transmis presedintelui Romaniei cererea de urmarire penala in legatura cu „savarsirea infractiunii contra umanitatii” pentru Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican-Voiculescu, in „Dosarul Revolutiei”, anunta Parchetul General, intr-un comunicat publicat pe pagina…