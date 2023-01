Stiri pe aceeasi tema

- Politisti si jandarmi efectueaza, vineri, zece perchezitii domiciliare la persoane banuite de mai multe fapte, intre care si ultraj, in dosarul penal deschis dupa ce o politista a fost agresata in timpul unei interventii desfasurate, pe 17 ianuarie, la Onesti. Polițiștii au pus in executare 10 mandate…

- Politisti si jandarmi efectueaza, vineri, zece perchezitii domiciliare la persoane banuite de mai multe fapte, intre care si ultraj, in dosarul penal deschis dupa ce o politista a fost agresata in timpul unei interventii desfasurate, pe 17 ianuarie, la Onesti. ‘Politistii au pus in executare zece mandate…

- Politistii din Buhusi au intervenit pentru aplanarea unui conflict intre mai multi tineri, in fata unei sali de jocuri din oras. In urma scandalului, doua persoane au fost ranite, fiind transportate la spital, iar un politist a fost lovit. ”La data de 17 ianuarie a.c, in jurul orei 17.30, o patrula…

- Polițista de la Ordine Publica participa cu colegii sai la o intervenție pe o strada din Onești, județul Bacau, iar la un moment dat un adolescent in varsta de 16 ani a lovit-o cu piciorul dupa care a fugit, scrie ziarul local Bacau.Net. Adolescentul a fost prins ulterior și plasat in arest la domiciliu…

- Politistii prahoveni efectueaza, joi dimineata, patru perchezitii domiciliare la adrese din judetul Dambovita intr-un dosar de furt calificat din societati comerciale si infractiuni la regimul rutier, trei persoane urmand sa fie duse la audieri. Conform Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, descinderile…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala anunta marti retinerea pentru o perioada de 24 de ore a unui inculpat, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de mare risc si trafic intern de droguri de mare risc.…

- Joi, 24 noiembrie, polițiștii Serviciului de Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au pus in executare 16 mandate de percheziție domiciliara, emise de Judecatoria Dragomirești, intr-un dosar penal, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor…