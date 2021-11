Stiri pe aceeasi tema

- Iranul este ”hotarat ferm” sa ajunga la un acord cu comunitatea interntaionala in dosarul nuclear, in cadrul unor negocieri care se reiau luni, la Viena, anunta un purtator de cuvant al Ministerului iranian de Externe, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Delegatia Republicii islamice Iran se afla la…

- Iranul a afirmat luni ca SUA trebuie sa prezinte garantii ca nu vor mai abandona acordul din 2015 privind programul nuclear iranian, daca discutiile prevazute pentru sfarsitul lui noiembrie in vederea relansarii acordului vor fi incununate de succes, relateaza Reuters si EFE, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Iranul este gata sa reia negocierile privind programul sau nuclear la Viena in noiembrie, a anuntat miercuri ministrul adjunct care raspunde de acest dosar, Ali Bagheri, la finalul unei intalniri de la Bruxelles cu negociatorul european Enrique Mora, relateaza AFP. "Am avut o conversatie serioasa…

- Deputatul AUR, Pop Darius a intreprins o vizita de lucru in Austria pentru a suține comunitatea de romani din diaspora. Intalnirea cu ambasadorul Emilian Hurezeanu , la Viena, a avut ca tema bunastarea și sprijinirea romanilor iar vizita s-a incheiat cu inaugurarea unei noi filiale AUR in Salzburg.…

- Iranul are in vedere sa reia - la inceputul lui noiembrie - negocieri cu marile puteri in vederea unei relansari a Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, suspendate in iunie, a anuntat luni Ministerul iranian de Externe, relateaza AFP. Intrebat ce vrea sa spuna Teheranul…

- Iranul cere zece miliarde de dolari din activele înghețate Statelor Unite pentru a-i masura „intențiile reale” fața de reluarea negocierilor privind energia nucleara iraniana, care s-a blocat din iunie, a declarat ministrul iranian de externe, citat de AFP. Daca americanii…