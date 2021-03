Ministrul de externe irlandez, Simon Coveney, se va intalni duminica la Teheran cu presedintele iranian Hassan Rouhani in calitate de facilitator din partea Consiliului de Securitate al ONU pentru acordul nuclear convenit in 2015 intre Iran si marile puteri mondiale, transmite Reuters. Foto: (c) IRAN PRESIDENTIAL OFFICE HANDOUT/EPA Iranul a refuzat pana acum sa ia parte la o intalnire intermediata de Uniunea Europeana intre semnatarii pactului si SUA, menita sa reinvie acordul nuclear. Surse europene au afirmat insa in aceasta saptamana ca Teheranul a transmis semnale pozitive cu privire la…