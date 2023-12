Dosarul mitelor oferite la angajare in Spitalului Județean de Urgența din Botoșani: 11 persoane au fost reținute Un numar de 11 persoane au fost reținute joi pentru o perioada de 24 de ore, in dosarul mitelor oferite la angajare in Spitalului Județean de Urgența din Botoșani, conform Digi24. Printre persoanele reținute se afla medici dar și funcționari care aveau legatura directa cu procedurile de angajare.Masurile dispuse vin dupa ce procurorii anticorupție au […] Citește Dosarul mitelor oferite la angajare in Spitalului Județean de Urgența din Botoșani: 11 persoane au fost reținute in Botosani24.ro…