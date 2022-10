Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a anuntat joi, 27 octombrie, ca dosarul "Ponta-Blair", in care a fost inculpat alaturi de Sebastian Ghita, s-a clasat, dupa sase ani de la inceperea urmarii penale."Dupa 6 ani de umilinte si minciuni s-a inchis si Dosarul “Ponta - Blair”. Ma bucur ca in Romania, dupa atatia…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus retrimiterea la Parchet a dosarului in care fostul procuror Mircea Negulescu, zis Portocala, este acuzat, alaturi de un fost politist, ca a „fabricat” probe si a obligat mai multe persoane sa faca denunturi si declaratii mincinoase in dosarul…

- Ambasada Ucrainei in Romania a reacționat la declarațiile fostului ministru de Externe Andrei Marga conform carora Ucraina se afla in „frontiere nefirești” și trebuie sa cedeze teritorii nu doar Rusiei, ci și altor țari. In postari pe Facebook și Twitter, diplomația ucraineana transmite ca „asemenea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca duminica dupa amiaza, pe A2 Bucuresti – Constanta, valorile de trafic sunt in crestere pe sensul dinspre litoral catre Capitala, cu o medie de 40-45 de auto/minut. Valori de trafic ridicate se inregistreaza si pe DN 1 Ploiesti…

- Noul ambasador al Statului Israel la București, Reuven Azar, a ajuns in Romania. Ambasada a postat pe pagina de Facebook mesajul noului diplomat. Reuven Azar a fost directorului grupului de lucru Israel-SUA-China din cadrul Ministerului israelian de Externe, dar și consilier de politica externa al premierului…