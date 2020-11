Dosarul deschis dupa ce o femeie a fost gasita incendiata pe un camp din Giurgiu inainteaza ușor. Au fost identificați trei suspecți care urmeaza sa fie audiați. Audiate in acest dosar urmeaza sa fie doua femei și un barbat. „La sediul unitații de parchet au fost conduse mai multe persoane pentru audieri. Audierile sunt in plina desfașurare, la final veți primi comunicatul”, a spus Catalin Georgescu, șeful IPJ Giurgiu. Anchetatorii au stabilit ca victim este o femeie de 32 de ani care locuia in orașul Bufea, din județul Ilfov. In dosar au mai fost audiați șoferii care au trecut pe drumul aflat…