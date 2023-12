Stiri pe aceeasi tema

- Seful DNA respinge, ca inadmisibila, plangerea „petitionarului” Cristian Ghinea. Dosarul achizitiei de BMW ramane clasat. Ghinea are de platit 500 de lei cheltuieli judiciar, informeaza Mediafax.Procurorul sef al DNA, Marius Voineag, a respins joi, ca inadmisibila, plangerea depusa la DNA pe 14 decembrie…

- Inspectorul-șef al ISU Prahova, colonel Nicolae Tudoroiu, a cerut joi eliberarea din funcția de comanda deținuta „pentru a nu exista suspiciuni” in ceea ce privește ancheta privind incendiul de la Ferma Dacilor. Anunțul DSU vine dupa ce Raed Arafat l-a demis miercuri pe șeful inspecției de prevenire…

- Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a declarat ca Romania are o experiența extrem de valoroasa in ceea ce privește lupta impotriva marii corupții, cu rezultate absolut remarcabile, dar inca are o problema, așa cum multe țari europene au, cu recuperarea banilor furați.…

- Procurorul șef al DNA, Marius Voineag, a transmis ca aducerea in țara a fugarului Ionel Arsene, baronul de Neamț care a plecat in Italia inainte de a fi incarcerat, ”creeaza premisele recastigarii increderii cetatenilor intr-un sistem judiciar functional si impartial”. DNA saluta sambata decizia definitiva…

- Comisarul european Vera Jurova a subliniat, la intalnirea cu sefii din Justitie, importanta continuarii parcursului Romaniei pe calea modernizarii sistemului de justitie. Seful DNA Marius Voineag a afirmat ca DNA a jucat un rol cheie in procesul de combatere a coruptiei si de reformare a sistemului…

- DNA s-a abatut in ultima perioada de la combaterea corupției de nivel inalt, iar instituția trebuie sa se intoarca la investigarea cazurilor de mare corupție, componenta esențiala a activitații Direcției Naționale Antirocorupție, a declarat șeful DNA, Marius Voineag, intr-un interviu difuzat duminica…