- Polițiștii timișeni au depistat in județul Timiș, la finele saptamanii trecute, mai multe persoane banuite de comiterea unor infracțiuni rutiere. Le-au fost intocmite dosare penale. In data de 3 decembrie, in jurul orei 01:30, polițiștii din Lugoj au depistat pe strada Bocșei din municipiu un barbat,…

- Eveniment Dosare penale pentru doi barbați din Peretu / Unul a condus fara permis, altul s-a urcat baut la volan decembrie 2, 2021 13:37 Doi teleormaneni s-au ales cu dosare penale, dupa ce au decis ca respectarea legilor nu se impune și in cazul lor. Astfel, joi, 2 decembrie, un barbat in varsta…

- Mai multe persoane s-au ales cu amenzi și dosare penale la finele saptamanii trecute. In 6 noiembrie, in jurul orei 12.35, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Lugoj au depistat, pe strada Fagetului din oraș, un barbat, in varsta de 40 de ani, care a condus un autoturism, sub influența bauturilor alcoolice.…

- La data de 7 noiembrie 2021, in jurul orei 17,20, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au depistat un barbat, de 50 de ani, din comuna Saliștea, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Polițiști din cadrul Serviciului Rutier Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul fara permis de conducere”. In fapt, la data de 19 octombrie 2021, in jurul orei 17.20, polițiștii au oprit in trafic, pentru control, un barbat,…

- Dosare penale pe numele a doi barbați, in Timiș. Aceștia sunt cercetați penal dupa ce au urcat bauți la volan și au fost implicați in accidente. Unul dintre ei a fost prins la Timișoara, iar altul la Lugoj.

- Polițiștii timișeni au depistat pe drumurile din județ mai multe persoane care au comis infracțiuni rutiere. Toate s-au ales cu dosare penale. Miercuri, in jurul orei 19:30, polițiști din cadrul Biroului Rutier Timișoara au depistat in localitatea Giarmata un barbat de 36 de ani, care a condus o motocicleta…

- Polițiștii timișeni au depistat in județul Timiș mai multe persoane banuite de comiterea unor infracțiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale. Pe 8 septembrie, in jurul orei 19:30, polițiști din cadrul Biroului Rutier Timișoara au depistat in localitatea Giarmata, județul Timiș, un barbat de 36…