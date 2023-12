Stiri pe aceeasi tema

- La data de 27 decembrie a.c., polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Faget, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Faget, au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara, la locuința unui barbat, in varsta de 64 de ani, din comuna Pietroasa, satul Poieni,…

- 8.000 de kilograme de articole pirotehnice au fost CONFISCATE intr-o acțiune de combatere a comercializarii fara drept a petardelor și artificiilor, realizata de Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase

- Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Cluj au pus in aplicare 5 percheziții domiciliare, intr-o cauza penala privind infracțiunea de orice operatiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept. In fapt, din cercetarile polițiștilor a reieșit ca in perioada noiembrie-decembrie…

- 350 de kg de articole pirotehnice confiscate de polițiștii argeșeni Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Pericolase au desfașurat doua percheziții domiciliare, in urma carora au descoperit aproximativ 350 de kg de articole pirotehnice. In ziua de 20 decembrie a.c., _polițiștii Serviciului…

- Vineri, 15 decembrie 2023, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au efectuat doua percheziții, ambele in municipiul Alba Iulia, la persoane banuite de efectuarea,…

- La data de 15 decembrie 2023, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, au efectuat doua percheziții, ambele in municipiul Alba Iulia, la persoane banuite de efectuarea,…

- In dimineata de 5 decembrie 2023, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara, in Municipiul Bucuresti, intr un dosar penal privind operatiuni cu articole pirotehnice,…

- Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacau, in colaborare cu cei din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, au desfașurat o operațiune in municipiul Bacau, avand drept scop verificarea respectarii prevederilor Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor…