Dosar penal pentru un tânăr din Doh Ieri, in jurul orei 15, un tanar de 19 ani din localitatea Doh, in timp ce conducea o bicicleta cu motor prin sat nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, intrand intr-un cap de pod. In urma accidentului, tanarul a suferit leziuni pentru ingrijirea carora a fost transportat la o unitate medicala. In urma testarii cu aparatul etilotest, s-a constatat ca tanarul de 19 ani prezenta o concentrație alcoolica de 0,33 mg/l alcool pur in aerul expirat. Totodata, in… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

