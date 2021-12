Politistii au deschis un dosar penal, dupa ce au fost sesizati ca, pe stalpii Sinagogii evreiesti din Sighisoara, au fost desenate doua svastici. In urma verificarilor au fost duse la audieri cinci persoane, un adolescent de 15 ani fiind cercetat pentru utilizarea in public a simbolurilor antisemite, relateaza News.ro. “La data de 22 decembrie a.c., […] The post Dosar penal pentru un adolescent de 15 ani. A desenat doua svastici pe stalpii Sinagogii evreiesti din Sighisoara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .