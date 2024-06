UPDATE: Politistii au inregistrat, duminica, 722 de sesizari privind incidente in legatura cu procesul electoral in intreaga tara, dintre care 273 nu s-au confirmat, iar 86 sunt in curs de verificare. „In urma sesizarilor, au fost aplicate 226 sanctiuni contraventionale – 112 avertismente si 114 amenzi, in valoare peste 126.000 de lei”, a anunțat purtatorul […] The post UPDATE. ALEGERI 2024. MAI: 165 de infracțiuni la vot appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .