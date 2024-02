Dosar penal pentru evadare la Constanta! De ce a fost luata aceasta masura La data de 9 februarie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 1 Politie au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat, de 22 de ani, ar fi incalcat masura preventiva a arestului la domiciliu, dispusa de instanta de judecata.Potrivit IPJ Constanta, cu ocazia verificarilor efectuate, persoana in cauza nu a fost identificata in imobil.In cauza a fost intocmit dosar de cercetare penala pentru savarsirea infractiunii de evadare.Citeste si: Tanar drogat depistat ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

