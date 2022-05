”Cu privire la evenimentul inregistrat in data de 24.05.2022, cand un tren a ramas blocat in tunel in zona statiei de metrou Piata Romana, sector 1, politistii Brigazii de Politie pentru Transportul Public s-au sesizat din oficiu si desfasoara activitati investigative sub aspectul savarsirii infractiunilor de distrugere din culpa, respectiv neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca, nerespectarea masurilor legale de sanatate si securitate in munca”, a transmis, marti seara, Politia Capitalei. Sursa citata a precizat ca cercetarile sunt continuate de Brigada de Politie…