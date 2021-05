Stiri pe aceeasi tema

- Cazul ursului Arthur, ucis de catre prințul Emanuel von und zu Liechtenstein, a ajuns pe masa procurorilor. Deocamdata, a inceput urmarirea penala in rem, fara ca vreo persoana sa fie pusa sub acuzare. La o prima verificare, toate avizele primite de prințul din Austria ar fi in regula, dar…

- Fostul senator USR Mihai Goțiu, intra la rupere dupa ce ministrul Mediului și premierul Romaniei au incercat sa linișteasca spiritele incinse din cauza uciderii celui mai mare urs brun din UE de catre un prinț austriac, in mod abuziv. "DESPRE UCIDEREA URSULUI ARTHUR. Și despre reacțiile premierului…

- Gabriel Paun, președintele Agent Green, și consilier onorific al premierului Florin Cițu, spune ca in cazul uciderii ursului Arthur, derogarea „a fost doar o acoperire”. In plus, pentru „extragerea” unui animal, Paun spune ca important este ADN-ul, lucru care in Romania nu este luat in considerare.…

- Gabriel Paun, președintele Agent Green, asociația care a descoperit uciderea ursului Arthur, spune ca o masura care ar putea stavili uciderea urșilor ar fi „anularea apetetilui pentru trofee”. „In primul rand, sa se distruga animalul dupa ce a fost omorat. Exact cum se face cu fildeșul, pentru a prteja…

- Seful Garzii de Mediu anunta o ancheta dupa ce organizatii de mediu au reclamat ca un print din Austria a ucis ilegal cel mai mare urs brun din Romania. Seful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat ca a fost declansata o ancheta si ca se poate ajunge la un dosar penal. ”La nivelul Garzii […]…

- Femeia care a accidentat mortal, pe 27 februarie, doua fete de 6 și 20 de ani, in zona Andronache din Capitala, a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2. Procurorii au stabilit ca femeia de 57 de ani avea o avea o imbibatie alcoolica de 1,25 g/l alcool…

- Ancuța Carcu, lider al unei filiale AUR și suspecta intr-un proxenetism, a primit, vineri, mandat de arestare, conform Antena 3. Procurorii o acuza pe Carcu ca ar fi inlesnit practicarea prostituției de catre doua tinere in clubul moștenit de la fratele ei. judecatoria Turda a analizat solicitarea procurorilor…

- Procurorii militari au deschis dosar penal pentru neglijența in serviciu, pentru intervenția pompierilor de la ISU Dobrogea in cazul femeii care a cazut de la etajul locuinței incendiate. Conform unor inregistrari din trafic, ISU Dobrogea a mințit in comunicatul public in care arata timpii sosirii…