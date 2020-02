Dosar marca "Portocala". Cum i-a fabricat "Zdreanta" un dosar fostului sef al Politiei Sinaia Marin Tudorica

Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Onea, fost sef al DNA Ploiesti, trimis in judecata de Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), a primit in ultimele zile mai multe vesti bune. Dupa ce vineri, 31 ianuarie, ICCJ a revocat masura controlului judiciar in cazul lui Lucian Onea si a lui Mircea Negulescu, zis…

- Rusinea magistraturii, penalul Mircea Negulescu "Portocala", a fost zarit la Bricotepot, cu noaptea in cap, imbracat pana in dinti, ca nu cumva sa fie recunoscut. Daca va intrebati ce mai face Zdreanta cand nu se ocupa cu masluirea probelor din dosarele deschise din razbunare sau cand nu comanda articole…

- Inca un dosar marca "Portocala" a fost spulberat in instanta! Judecatorii Curtii de Apel Ploiesti l-au achitat, astazi, pe fostul primar Andrei Volosevici in dosarul bazat pe probe false. In luna februarie 2018, Vlad Cosma a prezentat o inregistrare facuta in sediul DNA Ploiesti, in care se vorbea despre…

- Procurorul Mircea Negulescu, cunoscut drept ”procurorul Portocala” ar fi fost pus sub urmarire penala pentru presiuni facut impotriva judecatorilor. Potrivit surselor judiciare, Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) l-a pus pe fostul procuror Mircea Negulescu, zis Portocala,…

- Fostul procuror Mircea Negulescu „Portocala” a fost pus sub acuzare de Parchetul General – Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), potrivit ph-online.ro, care noteaza: „Vestea l-a lovit ca un trasnet pe fostul «paraditor», care a sperat pana in ultima clipa ca va scapa de acuzatiile…

- Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) l-a pus miercuri, 13 noiembrie, sub urmarire penala pe fostul procuror Mircea Negulescu, zis Portocala, in doua noi dosare, precizeaza surse judiciare pentru STIRIPESURSE.RO.Unul dintre cele doua dosare in care Negulescu a primit…

- Fostul procuror Mircea Negulescu "Portocala" a fost pus sub acuzare, astazi, de Parchetul General - Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ). Vestea l-a lovit ca un traznet pe fostul "paraditor", care a sperat pana in ultima clipa ca va scapa de acuzatiile aduse odata cu schimbarea…

- Jale mare pentru paraditorul "Zdreanta"! Dupa infrangerea suferita de Dan Barna, Negulescu "Portocala" se pregateste intens pentru zecile de chemari in instanta in dosarele penale care vizeaza gruparea "haules". "Portocala" a votat cu Dan Barna, sperand ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor…