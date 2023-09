Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus mentinerea masurii arestului preventiv fata de o femeie deferita jutitiei pentru propaganda terorista. Femeia, care a primit o pedeapsa cu suspendare intr-un dosar asemanator, a fost trimisa in judecata la inceputul lunii aprilie 2023. Dosarul se afla…

- Mihai Dafinescu, fiul judecatoarei Dafinescu din Gorj, a fost liberat condiționat dupa un an de detenție, din cei patru ani și jumatate pe care-i primise. Motivația a fost una ireal de subiectiva și se refera la faptul ca tanarul a stat in detenție „in perioada cea mai frumoasa a vieții sale.”

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus, miercuri, mentinerea arestului preventiv fata de un doljean de 24 de ani, acuzat de omor, talharie si evadare. Este vorba de un tanar care a reusit sa evadeze din arestul IPJ Dolj in noiembrie 2021. Cu cateva luni inainte, in mai 2021, ar fi talharit si ucis…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins apelul formulat de un barbat condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare pentru distrugere si tentativa de distrugere. Potrivit anchetatorilor, in august 2022, inculpatul a incercat sa incendieze o autospeciala a politistilor din Izbiceni, Olt.…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus, ieri, prelungirea mandatului de arestare emis pe numele unui tanar de 20 de ani, cetatean slovac, acuzat de trafic de droguri de mare risc. Slovacul a fost prins in flagrant in Craiova, in timp ce vindea 170 grame de cocaina cu 7.550 de euro. Tanarul a fost…

- Magistrații Judecatoriei Targu Jiu au admis marți cererea de liberare condiționata a lui Mihai Dafinescu, fiul judecatoarei din Novaci. Tanarul s-a urcat baut la volan și a accidentat mortal o femeie, dupa care a fugit de la fața locului. Mihai Dafinescu a fost condamnat la patru ani și șase luni de…

- Instanta de judecata a prelungit mandatul de arestare emis in urma cu un an, pe numele unui barbat de 37 de ani, judecat pentru trafic de droguri de mare risc. Inculpatul a fost prins in flagrant de oamenii legii, in timp ce incerca sa vanda 250 grame de cocaina cu 20.000 de euro. Potrivit anchetatorilor,…

- Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii va analiza in sedinta viitoare cinci cereri de eliberare din functie, prin pensionare. Judecatorii in cauza sunt Badescu Monica judecator la Curtea de Apel Timisoara. Chitu Victor presedinte al Curtii Militare de Apel Bucuresti.…