Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situație in divorțul scandalos dintre Ioana Simion și Ilie Nastase. Ce se intampla acum intre cei doi soți? Anunțul brunetei a șocat pe toata lumea. Care va fi deznodamantul din aceasta poveste? Marturiile surprinzatoare ale lui Ilie Nastase. Ce spune despre divorțul de Ioana Simion? Ioana…

- Cornel Ilie, solistul trupei Vunk, a divorțat de soția lui in urma cu șapte luni. Cei doi au decis sa ramana prieteni de dragul copiilor, insa recunoaște ca nu i-a fost deloc ușor. Invitat in cadrul emisiunii La Maruța, Cornel a facut declarații neașteptate despre separare. Cornel și Eliza au ramas…

- Ilie Nastase vrea sa recupereze toate cadourile oferite catre ultima sa soție. Sumele sunt de-a dreptul halucinante. La cați bani se ridica toate darurile primite de Ioana Simion pe parcursul mariajului cu fostul tenismen? Ilie Nastase vrea totul inapoi la divorț! Divorțul dintre Ilie Nastase și Ioana…

- Adrian Țibarnea și-a spus astazi disperarea la Acces Direct. Barbatul a povestit ca s-ar fi trezit ca soția ar fi divorțat de el fara știrea lui, in timp ce acesta se afla la munca in strainatate, mai exact, in Anglia. Primarul din Raducaneni a oferit noi detalii in acest caz. Cine ar fi vinovatul?

- Fratele premierului Florin Cițu a dat in judecata o banca deținuta de statul roman. In urma procesului, acesta a avut caștig de cauza. Cați bani urmeaza sa primeasca? Fratele lui Cițu a executat silit o banca Fratele primului ministru al Romaniei se numara printre puținii norocoși care și-au recuperat…

- O agresiune in familie, petrecuta sub ochii copiilor, i-a adus unui barbat de 35 de ani, din Dumbraveni, un dosar penal și evacuarea temporara a acestuia din locuința, in urma emiterii unui ordin provizoriu de protecție pe numele sau.Incidentul a fost semnalat in cursul dimineții de luni, cand ...

- Din motive inca necunoscute, barbatul de 37 de ani a recurs la un gest extrem. Si-a injunghiat sotia in varsta de 28 de ani, in fata copiilor, apoi s-a sinucis. Initial, s-au auzit zgomote si tipete in casa romanilor, iar vecinii au sunat imediat la politie. Ajunsi acolo, agentii au incercat fara succes…