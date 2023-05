Stiri pe aceeasi tema

- Federatia ”Solidaritatea Sanitara” anunta, miercuri, declansarea actiunilor de protest si strangerea de semnaturi pentru greva generala din 1 iulie.”Intrunit astazi, Consiliul de Coordonare al Federatiei ”Solidaritatea Sanitara” a decis declansarea actiunilor de protest”, anunta, miercuri, sindicalistii.…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, cu 177 de voturi pentru, 76 de voturi impotriva si o abtinere, un proiect de lege de modificare a Codului Penal, depus de Nicolae Ciuca (premier) și Lucian Bode (șeful MAI).Liderul AUR, deputatul George Simon, a sustinut…

- Priscilla Presley, vaduva cantaretului american Elvis Presley, a acceptat un compromis in legatura cu testamentul fiicei lor, Lisa Marie, decedata la jumatatea lunii ianuarie, pe care il contestase in instanta deoarece nu a fost inclusa in succesiune, a anuntat marti avocatul ei, citat de AFP. CITESTE…

- Furtuna de iarna care a afectat sudul Californiei in weekend a facut ca stratul de zapada sa depașeasca doi metri in stațiunile de langa Los Angeles, iar ninsorile au ajuns pana la marginea orașului, scrie CNN. Stratul de zapada a ajuns la 205 centimetri in stațiunea Mountain High, aflata la 125 de…