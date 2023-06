Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul PSD-PNL condus de premierul Marcel Ciolacu a primit astazi votul de incredere din partea Parlamentului cu 290 de voturi "pentru" si 95 "impotriva", informeaza Rador.Parlamentarii AUR si USR au votat impotriva, iar reprezentantii UDMR au fost prezenti in sala, dar nu au participat la vot.…

- Promisiunea ministrului Muncii, la inceputul noului mandat: Problema pensiilor speciale va fi rezolvata pana la 30 iunieMinistrul Muncii Marius Budai, fostul și noul membru al Guvernului, a vorbit joi seara, la Romania TV, despre cum se va rezolva problema pensiilor speciale. CITESTE SI Salariul…

- Ținta este ca fiecare salariat din Romania sa aiba un salariu minim net de 500 de euro (2500 de lei, fața de 1900 de lei in prezent), iar salariul mediu sa fie de 1.000 de euro pana la inceputul anului 2025, a spus ministrul Economiei, Radu Oprea.Radu Oprea a fost intrebat despre salariul de 500…

- Dupa negocierile care s-au purtat duminica, la Palatul Victoria, intre premierul Ciuca și liderii sindicali din Educație, premierul Nicolae Ciuca și ministrul Ligia Deca au anunțat ca greva profesorilor ar putea inceta luni, 12 iunie 2023, urmand ca marți, 13 iunie, sa se țina cursuri normal. Duminica,…

- „Pentru personalul didactic (didactic de predare, de conducere, de indrumare și control și didactic auxiliar) prime pentru susținerea carierei didactice 2.000 de lei net suma forfetara, primita pe data de 5 iunie și 2.000 lei net, primiți pe data de 5 octombrie, din care 30% (600 lei) garantat suma…

- Greva generala din educație a intrat joi, 25 mai, in a patra zi. Astazi este așteptata o decizie a sindicaliștilor cu privire la noua oferta facuta de Guvern care consta in acordarea unor carduri valorice cu suma de 2.500 de lei, in doua tranșe. Dupa peste patru ore de discuții, sindicaliștii au spus…

- „Partea romana si comisarul european si-au exprimat increderea ca exercitiul de revizuire al MFF va oferi raspunsuri adecvate la impactul provocarilor cu care s-a confruntat UE in contextul razboiului Rusiei in Ucraina, al preturilor ridicate la energie, dar si la necesitatea accelerarii tranzitiei…

- Premierul și liderul PNL, Nicolae Ciuca, a discutat cu președintele PSD, Marcel Ciolacu, luni, 24 aprilie, la Palatul Victoria, despre reducerea cheltuielilor bugetare. O varianta luata in calcul este ca interdictia cumulului pensiei cu salariul sa se aplice doar pentru cei care primesc pensii speciale,…