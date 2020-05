Dorin Nistor: „Municipiul Sebeș NU se CARANTINEAZĂ. Colaborăm cu DSP Alba pentru a lua cele mai bune măsuri” Informam locuitorii Sebeșului, precum și companiile care iși desfașoara activitatea pe raza unitații administrativ-teritoriale, ca la acest moment, nu se ia in calcul carantinarea sau inchiderea Municipiului, in urma cazurilor pozitive inregistrate in ultimele zile. „Cazurile pozitive depistate in cadrul acestei anchete epidemiologice sunt din mai multe localitați din județ, iar la aceasta ora nu se pune problema carantinarii nici uneia dintre ele. Toate persoanele depistate pozitiv vor fi internate in unitați specializate din județul Alba, pentru supraveghere și tratament”, transmite Alexandru… Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

