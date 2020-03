Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fotbalist internațional Dorin Goian, 39 de ani, se afla in autoizolare impreuna cu familia lui la Suceava, oraș care se confrunta cu foarte multe de cazuri de coronavirus. El face un apel disperat catre autoritați sa comunice mai bine cu populația despre situația infectarilor cu coronavirus din…

- Spitalul Municipal din Falticeni a devenit unitate medicala suport pentru urgentele din specialitatile chirurgie, ortopedie, pediatrie si ginecologie. Hotararea a fost luata in urma problemelor aparute la Spitalul Judetean „Sfantul Ioan cel Nou” din Suceava, unde a inceput dezinfectia sectiilor dupa…

- Rezultatul testarii femeii internate joi in izolatorul secției Boli infecțioase a Spitalului de Urgența "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava este negativ, conform DSP Suceava. Directorul executiv Silvia Boliacu a declarat ca analizele au infirmat suspiciunea de infecție cu coronavirus la ...

- Toate trecerile de pietoni din municipiul Suceava, de pe arterele principale, vor fi semaforizate și echipate cu surse de iluminat LED, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. ”Vom implementa și un sistem tip “unda verde”, ce va fi integrat printr-un sistem inteligent de management al traficului.…

- Ford Puma, prima mașina cu tehnologie hybrid construita in Romania, a fost lansata la nivel national in luna februarie a acestui an, urmand a fi prezentata și la Suceava, in data de 27 februarie 2020, la reprezetanța Ford Union Cars.Construit exclusiv la fabrica Ford din Craiova, noul Ford Puma ...

- Ministerul Educației a facut o noua evaluare a unitaților de invațamant inchise din cauza numarului de imbolnaviri de gripa. Potrivit reprezentanților ministerului, 6.695 de elevi din țara sunt afectați de suspendarea cursurilor. Situația centralizata la nivel național arata in felul urmator:In județul…

- Un numar de 12 școli din toata țara sunt inchise in totalitate din cauza cazurilor de gripa inregistrate, șapte din acestea fiind din București. 59 de școli din mai multe județe sunt inchise parțial, adica numai anumite clase. In total, 5.530 de elevi stau vineri acasa din cauza ca in clasele lor sunt…

- 56 de școli din Capitala și din alte șapte județe au suspendat parțial cursurile din cauza gripei, anunța Ministerul Educației, potrivit Mediafax.Cele mai multe școli unde cursurile au fost intrerupte parțial sunt in București.Peste 3.700 de elevi vor sta acasa in aceasta perioada."3.708 elevi sunt…