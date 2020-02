Stiri pe aceeasi tema

- O fetița in varsta de doar 7 ani care sufera de leucemie are nevoie de ajutor. Sara se afla in prezent internata intr-un spital din Italia, unde medicii fac toate eforturile pentru ca micuța sa traiasca. Problema o reprezinta costurile foarte mari, parinții fetei avand nevoie de bani pentru a-și salva…

- Un incident care din fericire s-a incheiat cu bine s-a produs duminica, 12 ianuarie. Un elicopter SMURD de la Jibou a facut dupa-amiaza o cursa de la Zalau la Cluj-Napoca, cu un pacient de aproximativ 70 de ani. Omul fusese resuscitat și a fost trimis pentru ingrijiri de specialitate la Institutul Inimii…

- Chiar daca deficitul comercial al Romaniei a avansat, conform INS, cu 18,4% in primele 10 luni ale lui 2019, la 14,02 miliarde de euro, cu 2,18 miliarde euro mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, volatilitatea perechii euro/leu a fost minima. Cursul a urcat de la 4,7777 la 4,7787 lei, intr-o…

- Cursul a urcat de la 4,7777 la 4,7787 lei, într-o ședința în care transferurile se realizau în culoarul 4,778 – 4,782 lei. Media dolarului american a stagnat la cea stabilita luni, 4,3149 lei. Moneda elvețiana se aprecia la 1,091 – 1,094 franci/euro, în…

- Facebook a avut, joi, probleme de funcționare atat in SUA, cat și in Europa. Compania a transmis ca incearca de mai multe ore sa rezolve o defecțiune care impiedica utilizatorii sa foloseasca platformele Messenger, Instagram și WhatsApp, relateaza AFP. "Astazi, o problema la unul dintre sistemele noastre…

- Dorian Popa este pe ultima suta de metri cu terminarea casei la care a lucart atat de mult. De luni de zile, Dorian merge zilnic pe santier. Artistul a aratat in ce stadiu sunt lucrarile si ce probleme a intampinat.

- Ziua de 12 noiembrie ne-a adus inca un mare serviciu pe piata de streaming, Disney Plus. Costa 6.99 dolari pe luna si include toate titlurile Star Wars, dar si filme Pixar, productii Marvel si multe altele. Deocamdata, Disney Plus merge doar in SUA, Canada si Olanda. Valul 2 de lansari e in primavara…

- Probleme pentru Alexandru Cumpanașu, fost candidat la alegerile prezidențiale și var al parinților Alexandrei Maceșanu, una din fetele pe care Gheorghe Dinca susține ca le-a ucis. Omul de afaceri Remus Radoi, la care a apelat unul din polițiștii care au intervenit dupa ce Alexandra Maceșanu a sunat…