Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa și Claudia Iosif, pe care acesta o alinta Babs, formeaza un cuplu de mai mulți ani, insa in ultima perioada, cei doi au aparut tot mai rar in public, motiv pentru care, mulți s-au intrebat daca nu cumva s-au desparțit. Iubita artistului a lamurit situația. „Afișarea excesiva a unei relații…

- In urma cu puțin timp, Costel Biju și-a ingrijorat fanii care il urmaresc pe pagina sa de Instagram, dupa ce artistul a postat fotografii in care purta perfuzii. In exclusivitate pentru Antena Stars, in a doua zi de Craciun, Costel Biju a vorbit despre problema cu care se confrunta.

- Un clip publicat de Arnold Schwarzenegger de Craciun a devenit viral pe Internet. Arnold, care a caștigat de 7 ori de-a lungul timpului premiul de Mr. Olympia, titlulconsiderat cel mai important rezultat in domeniul culturismului profesionist, a aratat ca varsta este doar un numar. La 75 de ani (impliniți…

- Larisa Udila se numara printre vedetele extrem de active in mediul online și ține constant legatura cu fanii. De aceasta data, influencerița și-a ingrijorat fanii, dupa ce a marturisit ca se confrunta cu probleme de sanatate.

- Volumul traficului de internet din Ucraina a scazut la 67% din norma, totul pe fondul bombardamentelor rusești dar și in urma penelor de curent de urgența. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- De curand, Elena Basescu a postat o poza pe Instagram, care a starnit multe reacții din partea fanilor. Oamenii spun ca fiica cea mica a fostului președinte ar fi apelat de prea multe ori la ajutorul medicului estetician și ar fi ajuns de nerecunoscut.

- Larisa Udila este destul de activa pe rețelele de socializare personale, iar ea mereu vorbește cu fanii ei din mediul online despre tot ceea ce i se intampla in viața. De aceasta data, vedeta și-a ingrijorat fanii, asta pentru ca a anunțat ca se confrunta cu probleme de sanatate. Iata ce a pațit bruneta!