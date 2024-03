Micovschi se întoarce la Rapid! „Și-a arătat cu adevărat valoarea”

Claudiu Micovschi se va întoarce la vară la Rapid, club care l-a împrumutat în toamnă la UTA până în luna iunie. Deși a venit la... The post Micovschi se întoarce la Rapid! „Și-a arătat cu adevărat valoarea” appeared first on Special Arad · ultimele știri… [citeste mai departe]